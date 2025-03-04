В России предложили ограничить доступ к услуге каршеринга лицам до 21 года

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил установить в каршеринговых автомобилях алкозамки, а также разрешить доступ к услуге лицам в возрасте от 21 года.
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