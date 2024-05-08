Враг нанёс удары по Горловке, есть раненые (ФОТО)

8 мая украинские боевики нанесли удары по Горловке (ДНР), в городе ранены мирные жители. ВСУ обстреляли поселок Короленко (Центрально-Городской район Горловки), сообщил глава горадминистрации Иван Приходько.
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