Спасатели Ленинградской области за неделю 17 раз выезжали на помощь жителям

Один раз они были на месте аварии За прошедшую неделю, с 5 по 11 мая, поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области всего 17 раз выезжали на помощь жителям региона.
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