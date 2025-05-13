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Петербургский дневник

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Спасатели Ленинградской области за неделю 17 раз выезжали на помощь жителям

Спасатели Ленинградской области за неделю 17 раз выезжали на помощь жителям

Один раз они были на месте аварии За прошедшую неделю, с 5 по 11 мая, поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области всего 17 раз выезжали на помощь жителям региона.

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