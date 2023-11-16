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Сенатор Эрнст спросила у USAID, какие фирмы на Украине получают средства от США

Сенатор Эрнст спросила у USAID, какие фирмы на Украине получают средства от США

В США сенатор от штата Айова Джони Эрнст спросила у руководителя Агентства по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр, какие фирмы на Украине получают финансовые средства американских налогоплательщиков.

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