Врач Неронов: кофе и жирная пища усугубляют похмелье

Не все способы борьбы с похмельем демонстрируют одинаковую эффективность. Потребление алкоголя на следующий день для облегчения состояния может свидетельствовать о наличии зависимости и привести к запойному состоянию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии