Происшествия

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В Прокопьевске Кемеровской области будут судить цыганок-мошенниц, жертвой которых стала 78-летняя пенсионерка

Следователем отдела МВД России по г. Прокопьевску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух жительниц Красноярска, женщин цыганской народности 46 и 53 лет.

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