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Калужские новости

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В аварии на калужской трассе погиб мужчина и пострадала женщина

В аварии на калужской трассе погиб мужчина и пострадала женщина

15 октября в 6:35 на трассе Калуга – Перемышль – Белев – Орел, в Перемышльском районе, возле деревни Хохловка столкнулись автомобили «Рено» и «Ровер»15 октября в 6:35 на трассе Калуга - Перемышль - Белев - Орел, в Перемышльском районе, возле деревни Хохловка столкнулись автомобили "Рено" и "Ровер".

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