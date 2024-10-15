В аварии на калужской трассе погиб мужчина и пострадала женщина

15 октября в 6:35 на трассе Калуга – Перемышль – Белев – Орел, в Перемышльском районе, возле деревни Хохловка столкнулись автомобили «Рено» и «Ровер»15 октября в 6:35 на трассе Калуга - Перемышль - Белев - Орел, в Перемышльском районе, возле деревни Хохловка столкнулись автомобили "Рено" и "Ровер".