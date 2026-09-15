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«Сбер», «Газпром» и «Яндекс» возглавили рейтинг самых дорогих брендов в РФ

«Сбер», «Газпром» и «Яндекс» возглавили рейтинг самых дорогих брендов в РФ

Рейтинг 100 самых дорогих брендов России в 2026 году по версии консалтинговой компании BrandLab возглавили «Сбер», «Газпром» и «Яндекс».

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