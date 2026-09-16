Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Десять лет проживи, а потом у соседей спросим»: публицист Пучков описал жёсткую схему приёма в граждане России

«Десять лет проживи, а потом у соседей спросим»: публицист Пучков описал жёсткую схему приёма в граждане России

Телеканал "78" Она явно соответствует довольно часто озвучиваемым в соцсетях требованиям о прекращении «бесконтрольной раздачи паспортов», в чём обвиняют систему в РФ.

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