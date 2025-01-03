Вооружённые силы Канады: малая численность и иные проблемы Канадские солдаты на международных ученияхКанада обладает вооружённые силами, способными решать различные задачи на суше, на воде и в воздухе.
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Вооружённые силы Канады: малая численность и иные проблемы Канадские солдаты на международных ученияхКанада обладает вооружённые силами, способными решать различные задачи на суше, на воде и в воздухе.
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