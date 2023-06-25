Кто и как будет строить экономику предложения

Государство и бизнес сегодня находятся в интенсивном поиске инструментов экономического развития. Поэтому сквозной темой форума «Иннопром» обозначены стратегии обновления в промышленном секторе.
Популярные статьи
- Генерал Суровикин призвал личный состав ЧВК «Вагнер» подчиниться приказу президента и вернуться в пункты постоянной дислокации
- В Мелитополе задержаны диверсанты СБУ, совершавшие покушения на представителей местных властей
- Находящийся на борту пропавшего при спуске к «Титанику» батискафа исследователь вышел на связь
Свежие комментарии