Госдума отменила комиссии за оплату ЖКУ. Кого освободят от неё?

Эта мера распространяется только на некоторые категории граждан.Депутаты Государственной Думы в третьем чтении приняли законопроект, согласно которому банкам, кредитным организациям, платёжным агентам теперь нельзя взимать комиссионное вознаграждение с некоторых категорий граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.
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