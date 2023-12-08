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Госдума отменила комиссии за оплату ЖКУ. Кого освободят от неё?

Госдума отменила комиссии за оплату ЖКУ. Кого освободят от неё?

Эта мера распространяется только на некоторые категории граждан.Депутаты Государственной Думы в третьем чтении приняли законопроект, согласно которому банкам, кредитным организациям, платёжным агентам теперь нельзя взимать комиссионное вознаграждение с некоторых категорий граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Ну как же - выборы на носу...электорат надо &quot; подпитать&quot; сладеньким...  А почему только ЖКХ ( и так  не понятны критерии - что значит НУЖДАЕМЫМСЯ ?!) - а связь  телефон, ТВ - тут ещё больше дерут проценты, чем по ЖКХ!
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