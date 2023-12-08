Госдума отменила комиссии за оплату ЖКУ. Кого освободят от неё?

Анфиса Иванова

Ну как же - выборы на носу...электорат надо " подпитать" сладеньким... А почему только ЖКХ ( и так не понятны критерии - что значит НУЖДАЕМЫМСЯ ?!) - а связь телефон, ТВ - тут ещё больше дерут проценты, чем по ЖКХ!