В полку Южной группировки рассказали о подготовке штурмовиков в зоне СВО

ЛУГАНСК, 1 июня. /ТАСС/. Военнослужащие 1194-го мотострелкового полка из состава группировки войск «Юг» на полигоне в тыловом районе зоны СВО отрабатывают уничтожение дронов и действия штурмовых групп в условиях, приближенных к реальным боевым задачам, передает корреспондент ТАСС.
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