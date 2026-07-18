ВС

Валерий Симоненко

"Россия и Запад: победить нельзя проиграть"! Да именно к этому привёл наш "гениальный" "Нулевой" ...! К шизофреническому скармливанию ЖИЗНЕЙ наших лучших из лучших мужчин России..., ВМЕСТО священной ЗАЩИТЫ Родины! Испрашивая разрешения на начало СВО,он мотивировал начало СВО необходимостью устранения УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ нашей Родины... и он его получил. Прошло четыре с лишним года военных действий, ЗАГУБЛЕНЫ СОТНИ ТЫСЯЧ ЖИЗНЕЙ и ЧТО?! ГДЕ "устранение" угрозы? А НЕТ ЕЁ! НЕТ!!! Есть только ОТСУТСТВИЕ БЕЗОПАСНОСТИ в ЛЮБОЙ ТОЧКЕ России вплоть ДО УРАЛА! Чего не было даже при ФАШИСТСКОЙ агресси против нас! Спрашивается (простите, без не цензурных слов сие выразить не возможно!): НА ХЕРА нам, России, ТАКОЕ " устранение" УГРОЗЫ, если вместо всего лишь угрозы, ПОЛУЧИЛИ РЕАЛЬНОЕ НАПАДЕНИЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ наших городов и убийства населения Росси?! Так, НА ХЕРА этот "Верховный" : "мы ещё и не начинали"?! А НА ХЕРА НЕ начинаем? А?* Ответьте, г-н ПУТИН?! Вы ОБЯЗАНЫ это сделать, или...Отаветьте: ЗА ЧТО идёт эта бессмысленная БОЙНЯ "НА ИСТОЩЕНИЕ" не только врагов, но и НАШИХ рессурсов, НАШИХ ЛЮДЕЙ, НАШЕЙ Россиян? За какие - такие "идеалы"? За Вас? Так, вы НЕ ДОСТОЙНЫ этого! За преслоавутые "де...", которые НЕ ВОЗМОЖНЫ только пресловутыми "ударами возмездия", БЕЗ уничтожения самого Государства врагов?! И чего вы НЕ ЖЕЛАЕТЕ или, вовсе, НЕ СПОСОБНЫ, делать! Так, ЗА ЧТО же уничтожен (полагаю) МИЛЛИОН МУЖИКОВ России?! Вы, "Глвком" БЕЗ погон, ЭТО то, хоть, понимаетте или вовсе одурели, "обнулившись", от "удара властью!?