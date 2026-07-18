Про нас с вами и за что нам всё это В отличие от некоторых, я уверен, что даже если они и «дураки необучаемые», то только не в истории.
Россия и Запад: победить нельзя проиграть
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ВС
Валерий Симоненко
"Россия и Запад: победить нельзя проиграть"! Да именно к этому привёл наш "гениальный" "Нулевой" ...! К шизофреническому скармливанию ЖИЗНЕЙ наших лучших из лучших мужчин России..., ВМЕСТО священной ЗАЩИТЫ Родины! Испрашивая разрешения на начало СВО,он мотивировал начало СВО необходимостью устранения УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ нашей Родины... и он его получил. Прошло четыре с лишним года военных действий, ЗАГУБЛЕНЫ СОТНИ ТЫСЯЧ ЖИЗНЕЙ и ЧТО?! ГДЕ "устранение" угрозы? А НЕТ ЕЁ! НЕТ!!! Есть только ОТСУТСТВИЕ БЕЗОПАСНОСТИ в ЛЮБОЙ ТОЧКЕ России вплоть ДО УРАЛА! Чего не было даже при ФАШИСТСКОЙ агресси против нас! Спрашивается (простите, без не цензурных слов сие выразить не возможно!): НА ХЕРА нам, России, ТАКОЕ " устранение" УГРОЗЫ, если вместо всего лишь угрозы, ПОЛУЧИЛИ РЕАЛЬНОЕ НАПАДЕНИЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ наших городов и убийства населения Росси?! Так, НА ХЕРА этот "Верховный" : "мы ещё и не начинали"?! А НА ХЕРА НЕ начинаем? А?* Ответьте, г-н ПУТИН?! Вы ОБЯЗАНЫ это сделать, или...Отаветьте: ЗА ЧТО идёт эта бессмысленная БОЙНЯ "НА ИСТОЩЕНИЕ" не только врагов, но и НАШИХ рессурсов, НАШИХ ЛЮДЕЙ, НАШЕЙ Россиян? За какие - такие "идеалы"? За Вас? Так, вы НЕ ДОСТОЙНЫ этого! За преслоавутые "де...", которые НЕ ВОЗМОЖНЫ только пресловутыми "ударами возмездия", БЕЗ уничтожения самого Государства врагов?! И чего вы НЕ ЖЕЛАЕТЕ или, вовсе, НЕ СПОСОБНЫ, делать! Так, ЗА ЧТО же уничтожен (полагаю) МИЛЛИОН МУЖИКОВ России?! Вы, "Глвком" БЕЗ погон, ЭТО то, хоть, понимаетте или вовсе одурели, "обнулившись", от "удара властью!?
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2 м.
тимур чагалидзе
Анатолий Анатольев
А вывод то какой????? Даже ЗЕРКАЛЬНО не отвечаем!!!! Вот и страдаем 5 год!
Где вы там страдаете?
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2 м.
Игорь Кузнецов
Много рассуждений, а нужно понять лишь одно - все прежние попытки, начиная с Хрущёва, когда стали "соревноваться" с Западом не только наличием средств взаимного уничтожения, но и "уровнем жизни народа", привели к политике "мирного сосуществования" при Брежневе. А дальше - оказалось что отказ от идеологического противостояния не привёл к "мировой революции", но эффективность госкапитализма (благодаря нашим социальным реформам и отказа на Западе от "бандитской версии капитализма") обрушили выстроенную у нас социально-экономическую систему. Об этом хорошо подумали в Китае, даже в средине 80-х целый институт создали - изучить опыт "реформирования" в СССР при Косыгине и не пошли по пути "перестройки" Горбачёва - просто танками смели студентов на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года.
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2 м.
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