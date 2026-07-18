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☭КОМПАС

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Россия и Запад: победить нельзя проиграть

Россия и Запад: победить нельзя проиграть

Про нас с вами и за что нам всё это  В отличие от некоторых, я уверен, что даже если они и «дураки необучаемые», то только не в истории.

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Комментарии
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Валерий Симоненко
&quot;Россия и Запад: победить нельзя проиграть&quot;! Да именно к этому привёл наш &quot;гениальный&quot; &quot;Нулевой&quot; ...! К шизофреническому скармливанию ЖИЗНЕЙ наших лучших из лучших мужчин России..., ВМЕСТО священной ЗАЩИТЫ Родины! Испрашивая разрешения на начало СВО,он мотивировал начало СВО необходимостью устранения УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ нашей Родины... и он его получил. Прошло четыре с лишним года военных действий, ЗАГУБЛЕНЫ СОТНИ ТЫСЯЧ ЖИЗНЕЙ и ЧТО?! ГДЕ &quot;устранение&quot; угрозы? А НЕТ ЕЁ! НЕТ!!! Есть только ОТСУТСТВИЕ БЕЗОПАСНОСТИ в ЛЮБОЙ ТОЧКЕ России вплоть ДО УРАЛА! Чего не было даже при ФАШИСТСКОЙ агресси против нас! Спрашивается (простите, без не цензурных слов сие выразить не возможно!): НА ХЕРА нам, России, ТАКОЕ &quot; устранение&quot; УГРОЗЫ, если вместо всего лишь угрозы, ПОЛУЧИЛИ РЕАЛЬНОЕ НАПАДЕНИЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ наших городов и убийства населения Росси?! Так, НА ХЕРА этот &quot;Верховный&quot;    : &quot;мы ещё и не начинали&quot;?! А НА ХЕРА НЕ начинаем? А?* Ответьте, г-н ПУТИН?!  Вы ОБЯЗАНЫ это сделать, или...Отаветьте: ЗА ЧТО идёт эта бессмысленная БОЙНЯ &quot;НА ИСТОЩЕНИЕ&quot; не только врагов, но и НАШИХ рессурсов, НАШИХ ЛЮДЕЙ, НАШЕЙ Россиян? За какие - такие &quot;идеалы&quot;? За  Вас? Так, вы НЕ ДОСТОЙНЫ этого! За преслоавутые &quot;де...&quot;, которые НЕ ВОЗМОЖНЫ только пресловутыми &quot;ударами возмездия&quot;, БЕЗ уничтожения самого Государства врагов?! И чего вы НЕ ЖЕЛАЕТЕ или, вовсе, НЕ СПОСОБНЫ, делать! Так, ЗА ЧТО же уничтожен (полагаю) МИЛЛИОН МУЖИКОВ России?! Вы, &quot;Глвком&quot; БЕЗ погон, ЭТО то, хоть, понимаетте или вовсе одурели, &quot;обнулившись&quot;, от &quot;удара властью!?
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2 м.
тимур чагалидзе
Анатолий Анатольев
А вывод то какой????? Даже ЗЕРКАЛЬНО не отвечаем!!!! Вот и страдаем 5 год!
Где вы там страдаете?
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2 м.
Игорь Кузнецов
Много рассуждений, а нужно понять лишь одно - все прежние попытки, начиная с Хрущёва, когда стали &quot;соревноваться&quot; с Западом не только наличием средств взаимного уничтожения, но и &quot;уровнем жизни народа&quot;, привели к политике &quot;мирного сосуществования&quot; при Брежневе. А дальше - оказалось что отказ от идеологического противостояния не привёл к &quot;мировой революции&quot;, но эффективность госкапитализма (благодаря нашим социальным реформам и отказа на Западе от &quot;бандитской версии капитализма&quot;) обрушили выстроенную у нас социально-экономическую систему. Об этом хорошо подумали в Китае, даже в средине 80-х целый институт создали - изучить опыт &quot;реформирования&quot; в СССР при Косыгине и не пошли по пути &quot;перестройки&quot; Горбачёва - просто танками смели студентов на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года.
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2 м.