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Более 2 тыс. современных радиостанций «Азарт» получили войска ЦВО с начала года

Более 2 тыс. современных радиостанций «Азарт» получили войска ЦВО с начала года

Портативные радиостанции «Азарт-П1» предназначены для засекреченной связи тактического звена, обеспечены помехоразведзащищенностью и способны работать в температурном диапазоне от -50 до +50 градусов.

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