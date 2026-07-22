Названы чаще всего забываемые в такси вещи

В 2026 году россияне чаще всего забывают в такси телефоны и ряд других предметов. О наиболее популярных потерях рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, передает Агентство городских новостей «Москва».
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