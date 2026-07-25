Первый заместитель министра стройкомплекса Подмосковья проверил строительство корпуса школы в Долгопрудном

Первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Никита Никулин совместно с представителями ресурсоснабжающих организаций и подрядчиком осмотрел стройплощадку нового корпуса школы №7 на Лихачевском шоссе в Долгопрудном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии