В Хабаровском крае нашли пропавшего десятилетнего мальчика

Пропавшего 10-летнего мальчика из села Нагорное Хабаровского района нашли в Хабаровске на территории частного домовладения в Краснофлотском районе, сообщает 22 января пресс-служба полиции Хабаровского края.
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