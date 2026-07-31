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105-летию Коммунистической Партии Китая

105-летию Коммунистической Партии Китая

Продолжая более чем столетний путь борьбы, двигаясь вперёд благодаря практическим делам. Пройдя нелегкий путь от отплытия на лодке на озере Наньху до руководства возрождением нации, Коммунистическая партия Китая встречает 105-ю годовщину своего основания с 1921 г.

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