недержание

История была такая, строго не судите, просто вспомнила и стало весело!! как то года два назад мы гуляли с друзьями и увидели такую ситуацию!! смотрим через дорогу идет парень с девушкой, точнее парень идет, а девушка висит, она просто была на столько пьяна что не могла самостоятельно идти, причем она на много больше его!Ладно тащит он ее тащит и тут видимо она решила сходить в туалет, она идет и снимает свои штаны прямо находу, это надо было видеть, и давай садиться к сугроб и как бабах и улетела в сугроб голой жопой,она как жук который переваернулся на спину и не может встать!!!!парень стал поднимать ее но она уже там уложилась видимо спать, он плюнул и пошел дальше!!ахаха.