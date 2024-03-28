ИБ-эксперт Дащенко: оборотные штрафы за утечки усилят влияние хакеров на бизнес

Принятие в России закона об оборотных штрафах за утечки данных может стать для хакеров дополнительным рычагом давления на российские компании промышленного сектора, а также инструментом конкуренции для организаций.
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