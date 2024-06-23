"Война — это бизнес": Запад нацелился на газовую инфраструктуру Украины. Заботой о демократии здесь и не пахнет

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Комментарии
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Валерий
Вот поэтому и надо занимать как можно больше территории чтобы меньше всего досталось пиндосам и еврогеям !!!
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