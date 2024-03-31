Краснов: в ГП стало больше жалоб от участников СВО на невыплаты после ранений

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что в ведомство поступают сигналы о нарушении прав участников специальной военной операции РФ на территории Украины, их немало, в последнее время много обращений по задержке с выплатами после ранений.
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