Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 273 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Вершинин
    Ну а что сразу мы то? Может просто кокс был некачественный 😂На CBS заявили о ...
  • Константин Самарин
    Удивляет другое: как украинским дронам удается постоянно поражать российские корабли в Черном море? Где хваленые "стр...В РФ создали FPV-...
  • Бендер Задунайский
    Это где ж ты так надорвался , упырь ? Это с какой ненавистью он убивает палестинцев , что даже грыжа вылезла и в серд...Kan: Нетаньяху пе...

Краснов: в ГП стало больше жалоб от участников СВО на невыплаты после ранений

Краснов: в ГП стало больше жалоб от участников СВО на невыплаты после ранений

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что в ведомство поступают сигналы о нарушении прав участников специальной военной операции РФ на территории Украины, их немало, в последнее время много обращений по задержке с выплатами после ранений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх