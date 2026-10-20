Линии уже стоят и работают. В Снине грызут сталь, в Дубнице снаряжают корпуса — а деньги теперь уходят дальше по цепочке, туда, где пока ничего не выпускают: в пороха, взрывчатые вещества, компоненты зарядов.
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