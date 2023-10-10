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В 2024 году расходы на социальную политику вырастут на 5,8 процента

В 2024 году расходы на социальную политику вырастут на 5,8 процента

В проекте федерального бюджета на следующие три года запланирован рост расходов на социальную сферу, сообщил директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты Минфина Курбан Курбанов на заседании Комитета Госдумы по развитию гражданского общества 10 октября.

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