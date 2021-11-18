Сбер признан лучшим банком в кредитовании малого бизнеса в России

Эти награды вручены по итогам исследования Frank RG «Кредитование малого бизнеса в России — 2021». "Нам очень приятно стать победителями премии Frank Small Business Loans Award в главной номинации — лучший банк в кредитовании малого бизнеса.
Эти награды вручены по итогам исследования Frank RG «Кредитование малого бизнеса в России — 2021». "Нам очень приятно стать победителями премии Frank Small Business Loans Award в главной номинации — лучший банк в кредитовании малого бизнеса.
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