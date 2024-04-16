Лишь бы не плакало. Как бороться с истерикой у ребенка?

Анна Шатохина, Кира Макарова / Mariia Ts / Shutterstock.com Есть дети, которых вывести из себя фактически невозможно, а есть те, кто падает на пол и буквально выгибается дугой в истерике по пять раз на дню.
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