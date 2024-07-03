Несанкционированные свалки бытовых отходов были обнаружены в Алатырском районе

На землях, расположенных недалеко от деревни Сойгино, были обнаружены две незаконные свалки бытовых отходов, в том числе пластиковых бутылок, упаковочных материалов, кирпича, гнилой травы и строительного мусора.
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