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Китай

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Китай призвал США прекратить посылать неверные сигналы силам, выступающим за "независимость Тайваня"

Пекин, 10 апреля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь призвала Соединенные Штаты Америки выполнить взятые на себя обязательства не поддерживать "независимость Тайваня" и прекратить посылать сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня", неверные сигналы.

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