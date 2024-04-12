За 10 лет инфляция 112%. На защиту Набиуллиной от депутатов грудью встал Володин

Александр А он прав во всём.Ничего вредного для России из Центробанка не идёт.

Виктор Тимошевский Макарова давно пора уже ссаными тряпками выгнать. Особенно после пенсионной реформы. Может он назовет положительной тенденцией в экономике,направленной на улучшение жизни россиян инфляцию в марте 7.7 ? При планируемой годовой 4.6.