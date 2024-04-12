Всесильная и непотопляемая глава ЦБ Эльвира Набиуллина попала в крайне затруднительную ситуацию, и была вынуждена оправдываться перед депутатами, которые засыпали ее крайне неудобными вопросами.
За 10 лет инфляция 112%. На защиту Набиуллиной от депутатов грудью встал Володин
Комментарии
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Александр
А он прав во всём.Ничего вредного для России из Центробанка не идёт.
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17 час.
Виктор Тимошевский
Макарова давно пора уже ссаными тряпками выгнать. Особенно после пенсионной реформы. Может он назовет положительной тенденцией в экономике,направленной на улучшение жизни россиян инфляцию в марте 7.7 ? При планируемой годовой 4.6.
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17 час.
АТ
Александр Теплов
Если конкретно разобраться как и почему на Западе остались 300 млрд долларов. Почему не были выполнены установки президента РФ о возвращении средств в Россию еще за долго до СВО. Все станет ясно с политикой ЦБ
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7 час.
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