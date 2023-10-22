По Крымскому мосту временно перекрыто движение автотранспорта в сторону Керчи

Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи утром временно перекрыто. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту, опубликованном в 8:50, пишет РИА Новости.
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