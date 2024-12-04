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В России хотят разрешить 16-летним работать на тяжелых производствах

В России хотят разрешить 16-летним работать на тяжелых производствах

Минпромторг России предложил допустить к работе на тяжелых производствах лиц старше 16 лет. Соответствующие изменения предлагается внести в список тяжелых работ с вредными или опасными условиями труда, к которым запрещается привлекать несовершеннолетних.

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