В России хотят разрешить 16-летним работать на тяжелых производствах

Минпромторг России предложил допустить к работе на тяжелых производствах лиц старше 16 лет. Соответствующие изменения предлагается внести в список тяжелых работ с вредными или опасными условиями труда, к которым запрещается привлекать несовершеннолетних.
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