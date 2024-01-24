Кардиолог перечислила три условия резкого падения артериального давления у молодых и пожилых

Самое главное, как человек себя чувствует при этом.Кардиолог Ольга Бокерия перечислила три условия резкого падения артериального давления у молодых и пожилых, но самое главное, как человек себя чувствует при этом даже с давлением 90/60, что принято считать гипотонией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии