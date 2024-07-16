НАТО спасает Интернет. От нападений на подводные кабели

НАТО финансирует проект по перенаправлению интернет-трафика в космос для защиты от диверсийНАТО поддерживает инициативу разработки системы, которая позволит перенаправлять интернет-трафик с подводных кабелей на спутниковые системы в случае диверсий или стихийных бедствий — проект получил финансирование в размере 400 000 евро в рамках программы «Наука на благо мира и безопасности» (Science for Peace and Security Programme) НАТО, с общей стоимостью проекта в 2,5 миллиона долларов.