Цены на кукурузу и пшеницу в CBOT достигли максимума за три года

Цены на кукурузу и пшеницу в среду достигли трехлетнего максимума на Чикагской бирже. Причина роста - опасения по урожаю в США из-за непогоды, а также сложности экспортных поставок через Черное море из-за конфликта.
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