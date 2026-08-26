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Царьград

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Цены на кукурузу и пшеницу в CBOT достигли максимума за три года

Цены на кукурузу и пшеницу в CBOT достигли максимума за три года

Цены на кукурузу и пшеницу в среду достигли трехлетнего максимума на Чикагской бирже. Причина роста - опасения по урожаю в США из-за непогоды, а также сложности экспортных поставок через Черное море из-за конфликта.

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