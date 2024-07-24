Депутат Белик — о словах Кулебы: в кулуарах киевского режима заволновались

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT утверждение украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что Украина готова вести переговоры с российской стороной.
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