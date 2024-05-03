Утренние пробки в Подмосковье составили 3 балла 3 мая

Загруженность крупных магистралей и шоссе Московской области составила три балла утром 3 мая. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на дорогах находятся более 777 тысяч автомобилей, что на 3% ниже по сравнению со средними значениями.
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