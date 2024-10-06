Добыча угля превзойдёт мощности РЖД. Операторы теряют деньги и обретают конкурентов. У погрузки разошлись ожидания с реальностью. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было заявление вице-премьера Виталия Савельева о намерении сделать БАМ двухпутным к 2032 году и прогноз вице-премьера Александра Новака о росте добычи угля в РФ на 235 млн тонн к 2036 году.