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Лонзо Болл воспользовался опцией и продлил контракт с «Буллз» на сезон-2024/25

Защитник использовал опцию продления контракта и останется в «Чикаго» на следующий год. Болл не играл с января 2022 года.

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