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Мировое обозрение

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Солдат ВСУ призвал украинцев выйти на протест против власти Зеленского

Солдат ВСУ призвал украинцев выйти на протест против власти Зеленского

Военнослужащий ВСУ Александр Тодоров публично призвал украинцев выйти 10 сентября в 9:00 на протест в Киеве против политики Владимира Зеленского.

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