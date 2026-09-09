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Узган төндә Россиядә дошманның 596 пилотсыз очкычы юк ителгән

Узган төндә Россиядә дошманның 596 пилотсыз очкычы юк ителгән, дип хәбәр итә РФ Саклану министрлыгы. «Белгород, Брянск, Калуга, Курск, Орлов, Оренбург, Ростов, Самара, Тула, Ульяновск өлкәләре, Краснодар крае, Кырым Республикасы территорияләре һәм Кара диңгез акваториясе өстендә очкыч тибындагы 596 очкычсыз очкыч аппараты тотып алынды һәм юк ителде», – дип сөйләделәр хәрби ведомствода.

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