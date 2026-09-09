Узган төндә Россиядә дошманның 596 пилотсыз очкычы юк ителгән, дип хәбәр итә РФ Саклану министрлыгы. «Белгород, Брянск, Калуга, Курск, Орлов, Оренбург, Ростов, Самара, Тула, Ульяновск өлкәләре, Краснодар крае, Кырым Республикасы территорияләре һәм Кара диңгез акваториясе өстендә очкыч тибындагы 596 очкычсыз очкыч аппараты тотып алынды һәм юк ителде», – дип сөйләделәр хәрби ведомствода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым