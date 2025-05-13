МВД перечислило категории данных, запрещенных к передаче третьим лицам Министерство внутренних дел России перечислило данные, раскрытие которых может привести к мошенничеству.
МВД перечислило данные, которые нельзя никому сообщать
Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
А как быть, когда твои паспортные данные, подпись заносят в компьютер Почта России, Межрегионгаз и прочие организации, типа Сбербанк? Где уверенность в том, что там честнейшие люди?
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10 час.
Ирина Коновалова
Уже три месяца как вновь ввели паспорт
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8 час.
Игорь Меликов
А лоя неграмотных неплохо бы и объяснить все эти термины и сокращения доступным языком.
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3 час.
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