Аксаков: решение ЦБ сохранить ключевую ставку — временное решение

Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14 % — не более чем техническая пауза: на следующем заседании в октябре регулятор с большой вероятностью возобновит снижение ставки, заявил глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).
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