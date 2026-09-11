Аксаков: решение ЦБ сохранить ключевую ставку — временное решение

Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14 % — не более чем техническая пауза: на следующем заседании в октябре регулятор с большой вероятностью возобновит снижение ставки, заявил глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).