Байден направляется в Европу, чтобы убедить Шольца, Макрона и Стармера «временно» взять основную поддержку Украины на себя Пока ещё продолжающий оставаться президентом США Джо Байден направляется в Европу.
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Байден направляется в Европу, чтобы убедить Шольца, Макрона и Стармера «временно» взять основную поддержку Украины на себя Пока ещё продолжающий оставаться президентом США Джо Байден направляется в Европу.
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