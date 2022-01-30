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Тейтум и Браун лидируют в этом сезоне по числу матчей, где каждый набирал 30+ очков

Форварды «Бостона» Джейсон Тейтум и Джейлен Браун в сегодняшнем матче с «Новым Орлеаном» (107:97) в сумме принесли «Селтикс» 69 очков.

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