Samsung Galaxy S26 Ultra сравнили с iQOO 16, который оснащен лучшим экраном Samsung

По мнению известного инсайдера, технология Privacy Display ухудшает цветопередачу и углы обзора даже в обычном режиме, когда функция приватности отключена Известный инсайдер Ice Universe сравнил дисплеи Galaxy S26 Ultra и iQOO 16 и остался недоволен результатом флагмана Samsung.
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