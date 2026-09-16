Samsung Galaxy S26 Ultra сравнили с iQOO 16, который оснащен лучшим экраном Samsung

По мнению известного инсайдера, технология Privacy Display ухудшает цветопередачу и углы обзора даже в обычном режиме, когда функция приватности отключена Известный инсайдер Ice Universe сравнил дисплеи Galaxy S26 Ultra и iQOO 16 и остался недоволен результатом флагмана Samsung.