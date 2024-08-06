Проект ´Выбор за нами´.

2 августа воспитанники оздоровительного лагеря ´Созвездие´ приняли участие в игре-развлечении ´Я и Интернет´ в рамках профилактического проекта ´Выбор за нами´ в рамках профилактического проекта ´Выбор за нами´.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии