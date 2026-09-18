Руслан Шиһабетдинов: «Балаларыбыз имин илдә яшәсен!» – дип тавыш бирдем

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, «Бердәм Россиянең Яшь гвардиясе» төбәк штабы җитәкчесе Руслан Шиһабетдинов гаиләсе белән Казанның Карл Маркс урамындагы 42 нче сайлау участогында тавыш бирде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым