Золото падает в ожидании решения США

Цены на золото в пятницу снизились и ожидается, что они снизятся за неделю, пишет Reuters. При этом инвесторы ждут дальнейших сигналов от американских властей, чтобы оценить масштаб потенциального снижения процентной ставки в США в сентябре.
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