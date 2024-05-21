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Вечерний Новосибирск

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Буря с градом повалила 12 деревьев в Новосибирске 20 мая

Буря с градом повалила 12 деревьев в Новосибирске 20 мая

Штормовой ветер, град и ливень обрушились на город к вечеру в понедельник, 20 мая. Новосибирск встал в 9-балльных пробках из-за переполнения ливневок, на улице Восход остановились троллейбусы из-за повреждения контактной линии.

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